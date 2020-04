GOEBEL INDICA TROCA DO PAGAMENTO DE DÍVIDA DA ENERGISA, PELA CONSTRUÇÃO DE HOSPITAIS E RODOVIÁRIA NA CAPITAL

Deputado defende um encontro de contas, com parte da dívida da empresa sendo usada para essa finalidade

O deputado Luizinho Goebel (PV), apresentou indicação ao Governo para que a dívida da concessionária de energia Energisa com o Estado, seja substituída, parte dela, com a construção pela empresa de um novo Hospital de Urgência e Emergência (Heuro) e um hospital municipal para Porto Velho, todos equipados, além da construção de um novo terminal rodoviário.

“Seria um encontro de contas entre a bilionária dívida da Energisa e o Governo de Rondônia, permitindo que se faça a construção do Heuro na capital. A Energisa poderia apresentar um projeto do novo Heuro e de um hospital municipal para Porto Velho, que não possui um em funcionamento”, explicou.

O deputado disse ainda que “com a necessidade de aumentar a oferta de leitos em Rondônia, o Governo tem buscado a construção do novo Heuro. Mas, é muito difícil de se fazer uma obra, apesar do esforço do governador Marcos Rocha (PSL) nesse sentido, inclusive trabalhando para implantar o sistema Build to Suit (BTS). A empresa fazendo diretamente as obras, vai poder fazer em menos tempo, sem as amarras da burocracia da gestão pública”.

Goebel afirmou ainda que “além disso, poderia ainda ser construído um novo terminal rodoviário para a capital, que necessita muito de um novo espaço, pois o prédio atual não comporta mais o fluxo de passageiros”. Luizinho Goebel pediu apoio dos demais deputados, para que reforcem essa indicação.

