GESTORES ELEITOS DE ALTA FLORESTA DO OESTE SE ENCONTRAM COM DIRETORES DO SEBRAE EM RONDÔNIA

Prefeito e Vice conheceram as ações da instituição que podem fazer a diferença no desenvolvimento do município

O prefeito eleito de Alta Floresta D’Oeste, Giovan Damo, e o vice Robson Ugolini, se reuniram com os diretores do Sebrae em Rondônia, Daniel Pereira e Samuel Almeida, na segunda-feira, 7 de dezembro, para conhecer as ações da instituição que podem colocar em prática no município, nos próximos anos.

Na ocasião, o Diretor Técnico, Samuel Almeida, apresentou aos gestores o case de sucesso de ações disponibilizadas pelo Sebrae em Rondônia, que podem ser implementadas no município, com ênfase aos programas Educação Empreendedora e Cidade Empreendedora; este último será colocado em prática a partir de 2021, tendo como foco melhorar o ambiente de negócios por meio da implantação de políticas públicas e ações de desenvolvimento para os pequenos negócios.

“Sem sombra de dúvidas, o Sebrae é uma Instituição que promove o desenvolvimento social, econômico, setorial das cadeias produtivas, além de fomentar o empreendedorismo. Então o prefeito que tem visão, uma linha de pensamento estratégico para o desenvolvimento do seu município, não tem como não passar por aqui. A gente acredita que essa parceria vai gerar muitos resultados positivos para a classe produtiva, para a sociedade, e, em todas as áreas em que podemos atuar, a ação trará frutos para o desenvolvimento do local”, afirma Daniel Pereira, Superintendente do Sebrae em Rondônia.

De acordo com os eleitos, o empreendedorismo é uma das ações de seu plano de governo, e a parceria com o Sebrae é fundamental para o desenvolvimento dos projetos no município.

“Essa visita é muito importante. Eu e o Robson viemos atrás de fazer parceria para alinhar políticas públicas de desenvolvimento para trazer novidades e ajudar no desenvolvimento de Alta Floresta, um município rico, com um povo que tem muita vontade. E se alinharmos tudo isso com a técnica, sabedoria, as expertises das pessoas que compõem o Sebrae e as nossas riquezas naturais, só temos a crescer. Por isso viemos atrás do Sebrae, desse sistema tão competente e que ajuda muito, não só o estado, mas todo o Brasil”, enfatiza Giovan Damo, prefeito eleito.

“Nosso plano de governo tem ações em que vamos precisar muito do Sebrae. Vamos fortalecer essa parceria porque o município precisa de inovações, necessita de ideias novas, e a gente vem trabalhando muito para implementar uma política pública diferenciada em Alta Floresta. Uma política mais participativa, que de fato contribua mais com a sociedade. Agradecemos pela recepção e atenção dos diretores do Sebrae”, comenta o vice-prefeito Robson Ugolini.

O município de Alta Floresta D’Oeste, distante 409 km da capital Porto Velho, tem pouco mais de 22.900 habitantes, e é um dos produtores de café e criação de gado de Rondônia.

