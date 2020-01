FUZIL CAPAZ DE DERRUBAR AVIÃO É APREENDIDO DENTRO DE JEEP NA BR-364 EM RO

Neste momento os dois suspeitos entraram em contradição e a PRF realizou consultas no sistema. Na ocasião, foi constatado que os dois tinham passagem pela justiça, sendo um por roubo a banco e outro por fraude no seguro DPVAT e receptação.

Segundo a PRF, os policiais decidiram fazer uma busca no veículo e notaram um rebaixamento no forro do teto e que os acabamentos plásticos do porta-malas estavam rebaixados.