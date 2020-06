FUNDO PROLEITE: CEREJEIRAS RECEBE DO GOVERNO DO ESTADO EQUIPAMENTOS PARA FORTALECER A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE NO MUNICÍPIO

Novos equipamentos agrícolas para reforçar a cadeia leiteiras através do Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira (Fundo Proleite) do Estado de Rondônia

A Prefeitura Municipal de Cerejeiras/RO; recebeu nesta semana, do governo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) equipamentos agrícolas para a Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri) de Cerejeiras.

Os equipamentos foram adquiridos através de recursos do Fundo de Investimento e Apoio ao Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia (Fundo Proleite), e serão utilizados para o fortalecimento das ações voltadas para a pecuária leiteira da agricultura familiar do município.

A Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri) recebeu uma carreta agrícola, um distribuidor de calcário e duas pás agrícolas traseiras, máquinas e equipamentos que irão dar apoio às atividades da agricultura familiar em Cerejeiras.

A Prefeita Lisete Marth (PV), destacou o investimento do governo do Estado através da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) com os agricultores do município e a importância econômica para a cidade. “Isso vem reforçar muito a agricultura familiar do nosso município, nessa maneira fortalecer a cadeia produtiva do leite, através do Programa do (Fundo Proleite)”, frisou a Prefeita Lisete.

FONTE E FOTOS: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

