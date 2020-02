FUNCIONÁRIOS DA SEMOSP REALIZAM PODA DE CANTEIROS DAS PRINCIPAIS AVENIDAS

Prefeitura reforça serviço de poda e retirada de árvores mortas visando evitar queda e garantir a segurança da população

Os funcionários da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) do Município de Cerejeiras estão desde as primeiras horas da manhã do dia de quarta-feira (05/020) fazendo a poda e limpeza dos arbustos localizados no canteiro central da Avenida São Paulo, Avenidas das Nações e Avenida Integração Nacional.

Segundo o Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos Carlinhos Goebel, a determinação da Prefeita Lisete Marth (PV) é aproveitar os momentos de trégua das chuvas, e buscar solucionar o maior volume de problemas, evitando, assim, transtornos para a população. “Apesar da previsão do tempo não ser favorável, estamos aproveitando e trabalhando em momentos de trégua da chuva e, assim, realizando podas diversas e retiradas de árvores mortas, o que evita a queda dos exemplares e, ainda, o que chamamos de poda alta”, explicou o Secretário de Obras Carlinhos Goebel.

