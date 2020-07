FESTIVAL FOLCLÓRICO DE PARINTINS ABRE NOVA TEMPORADA DE LIVES DO PROJETO “CASA EM CENA”

Grandes festivais folclóricos da Região Norte são tema das lives

O projeto “Casa Em Cena” inicia hoje, 08 de julho, às 20h30, uma nova temporada de lives. O tema de abertura será os grandes festivais folclóricos da Região Norte. A intenção é conversar com o público sobre como as festividades movimentam as comunidades e como os artistas estão se adaptado em relação aos impactos da pandemia.

O Festival Folclórico de Parintins é o primeiro a participar da discussão, com representantes dos bumbás. A nação azulada será representada por Ericky Nakanome, artista visual, professor de artes visuais da Universidade Federal do Amazonas e Presidente do Conselho de Artes do Boi Caprichoso. Encerrando a participação do boi azul e branco, o levantador de toadas David Assayag solta a voz, em homenagem aos torcedores do boi da francesa.

Os torcedores e artistas do Boi Garantido serão representados por Chico Cardoso, diretor teatral, arte educador, subsecretário de Cultura de Parintins e membro da Comissão de Arte do Boi Garantido. Para abrilhantar a participação do boi da Baixa do São José, o levantador de toadas Edilson Santos fará uma participação.

Na quinta-feira o público da live conhecerá o Çairé e o Festival dos Botos, da vila de Alter do Chão, além do Flor do Maracujá, arraial tão conhecido dos porto-velhenses e que em 2020 será realizado de maneira virtual.

A ação funciona on-line, através de transmissões ao vivo (lives) pelo instagram do ator e comunicador Juraci Júnior (instagram.com/juracijunior).

Confira a programação da Casa em Cena

08 de julho (Quarta-feira)

Festival Folclórico de Parintins- Amazonas

Horário: 20h30 (Horário de Rondônia) e 21h30 (Horário de Brasília)

09 de julho (Quinta-feira)

Çairé e Festival dos Botos – Alter do Chão – Santarém / PA

Arraial Flor do Maracujá – Porto Velho / RO

Horário: 20h30 (Horário de Rondônia) e 21h30 (Horário do Pará e Brasília)

As transmissões ao vivo são feitas no perfil do artista Juraci Júnior, no endereço: instagram.com/juracijunior (@juracijunior) e contam com o apoio da Casa Quatro e do portal de notícias Parintins 24 Horas.

