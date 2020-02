FEITEC: PREFEITA LISETE REÚNE PARCEIROS E ORGANIZADORES DA 1ª FEIRA TECNOLÓGICA DE CEREJEIRAS

A Prefeitura do Município de Cerejeiras através da Prefeita Lisete Marth (PV) realizou na manhã desta terça-feira (18/02) em seu gabinete a reunião com servidores, Secretários Municipais, representantes da comunidade, Senac, Semagri, Idaron, Semsau, Sindicato dos Trabalhadores, Ifro, Seagri, Sebrae, Agrocom, Emater local e os parceiros envolvidos no evento da 1ª Feira Tecnológicas de Cerejeiras – Feitec, a ser realizada nos dias 24,25 e 26 de abril. Na pauta o ajuste de alguns detalhes na organização, divisão de tarefas. Trata-se de uma realização que conta com cooperação da prefeitura municipal, Emater, Agrocon Assessoria Agronômica Ltda. e Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri). Na feira haverá uma rodada de negócios que antecede a 9ª Rondônia Rural Show.

A prefeita Lisete Marth na reunião disse que, foram definidas as primeiras providências práticas, como às entidades para realizar o evento. “Todos os que estiveram envolvidos nessa primeira reunião buscam tornar realidade uma feira dinâmica, tomando como exemplo a Rondônia Rural Show, que todos tínhamos visitado”, recorda Lisete.

FONTE E FOTOS: Ligia Alini Corim/Da Redação do hojerondonia

