FEIRA DE TECNOLOGIA: PREPARAÇÃO PARA MELHOR ATENDIMENTO AO EVENTO EM CEREJEIRAS

Sebrae em reunião na prefeitura propõe apoio aos participantes

Nesta terça-feira (14) a equipe do Sebrae da unidade regional de Vilhena participou de reunião com os colaboradores da Prefeitura Municipal de Cerejeiras e demais parceiros para a preparação da primeira feira de tecnologia de Cerejeiras (1ª Feitec). Trata-se de uma realização que conta com cooperação da prefeitura municipal, Emater, Agrocon Assessoria Agronômica Ltda. e Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri). Na feira haverá uma rodada de negócios que antecede a 9ª Rondônia Rural Show.

A analista Cristiane Helena Fujihara e o analista Charif Mohamed, da unidade regional do Sebrae em Vilhena, participaram da reunião e pretendem organizar as palestras que serão realizadas na feira, também auxiliarão no planejamento e organização de outras ações. De acordo com Cristiane foi constatado que a cidade precisa sistematizar o setor de alimentação e hospedagem, pois como o fluxo de pessoas no período será muito intenso, os hotéis e restaurantes precisam estar preparados. Pensando nisso, “reunimos os representantes na prefeitura e fizemos a proposta de um curso de atendimento em Cerejeiras para capacitar os segmentos ligados ao setor”.

Na reunião estavam presentes a Prefeita, Lisete Marth, os representantes da Agrocon, da Associação Comercial e Industrial, do Sebrae, da Seagri, da Emater e os proprietários de empreendimentos. Dentre outros assuntos também foram avaliadas as principais características a serem apresentadas na 1ª Feitec que será realizada nos dias 24, 25 e 26 de abril.

Quer saber mais sobre a atuação do Sebrae? Acesse sebrae.ro ou ligue gratuitamente para 0800 570 0800. Você também pode interagir com o Sebrae pelo WhatsApp, (69) 98130-5656, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube nos canais Sebrae/RO.

FONTE: Mário Antônio Veronese Varanda

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments