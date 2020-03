EZEQUIEL NEIVA ENTREGA SECADOR DE CAFÉ E ELEVADOR DE SACAS À ASSOCIAÇÃO RIO FORMOSO, EM CACOAL

Equipamentos atenderão as necessidades de mais de 60 produtores de café

No último domingo o deputado Ezequiel Neiva (PTB) cumpriu mais um compromisso firmado com produtores rurais. O parlamentar entregou um secador de café e um elevador de sacas à Associação Rio Formoso, na Linha 7, em Cacoal, e ainda firmou compromisso para atender a entidade com a destinação de uma emenda por ano. O recurso será destinado conforme as necessidades dos produtores, observou o parlamentar.

Ezequiel Neiva destacou que os equipamentos atenderão nas necessidades de mais de 60 produtores de café, distribuídos em aproximadamente 40 propriedades localizadas nas regiões de Cacoal e Ministro Andreazza. “Precisamos incentivar o homem do campo a produzir cada vez mais. Investir no homem do campo é fortalecer a economia de todo o Estado. “Cada saca de café representa ao menos R$ 50,00 de imposto ao Governo”, afirmou o parlamentar.

O presidente da Associação Rural Rio Formoso, Ademir Alves de Carvalho, disse que a entidade conta com dois secadores de café, porém, um dos equipamentos tem mais de 20 anos e tem apresentado constantes problemas e causado prejuízos. “Um dos secadores é muito velho e não tem nos atendido”, acrescentou Ademir Carvalho.

Ainda conforme o presidente a Rio Formoso, os produtores precisam trabalhar com agendamento, para evitar que o café fique além do tempo necessário na lavoura. “O café precisa ser colhido no tempo certo. Com essa máquina nova poderemos cumprir a programação” comemorou o presidente ao ressaltar que o equipamento ficará até cinco anos sem manutenção.

Paulo Aquino, representante do deputado Ezequiel Neiva em Cacoal e região, falou da importância da efetivação do compromisso com os produtores. Disse que Ezequiel Neiva esteve na Associação Rio Formoso e “deu sua palavra”, de que destinaria um secador de café e um elevador de sacas. “O deputado prometeu, criou expectativa. Os produtores contavam com o benefício, que agora está disponível”, comemorou Aquino ao evidenciar que o parlamentar se comprometeu mais uma vez em destinar recursos para a associação.

Fonte e Fotos: Assessoria

