EXÉRCITO DESMENTE DEPUTADO DE RONDÔNIA EYDER BRASIL E DIZ QUE AÇÃO DE DESINFECÇÃO NO AEROPORTO JORGE TEIXEIRA PARTIU DA PRÓPRIA INFRAERO

Confira a íntegra do comunicado oficial encaminhado à redação pela 17ª Brigada de Infantaria de Selva Brigada Príncipe da Beira

Porto Velho, RO — O jornal eletrônico Rondônia Dinâmica entrou em contato com o setor de Comunicação da 17ª Brigada de Infantaria de Selva Príncipe da Beira, pertencente ao Exército Brasileiro, a fim de confirmar Nota de Esclarecimento distribuida com a intenção de desmentir o deputado estadual Eyder Brasil.

O documento rechaça com veemência a utilização política da instituição, fato que, com ou sem intenção, foi praticado pelo parlamentar. A ação de desinfecção no Aeroporto Jorge Teixeira partiu da própria Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

Diz trecho da manifestação.

“[…] A 17ª Bda Inf Sl em nenhum momento recebeu pedido formal ou telefônico do Deputado Eyder Brasil, tampouco o parlamentar teve qualquer ingerência nas ações desenvolvidas.

2. Não houve qualquer componente de natureza política na desinfecção do Aeroporto. A iniciativa partiu exclusivamente da administração da INFRAERO RO, em Ofício encaminhado ao Comando Conjunto Amazônia”.

Já nesta segunda-feira (27), o parlamentar admitiu que as ações no aeroporto não fazem parte do seu pacote de medidas e exaltou o trabalho do Exército Brasileiro sem mencionar o equívoco cometido anteriormente.

A ÍNTEGRA DA MANIFESTAÇÃO:

O QUE DIZ EYDER BRASIL APÓS O EXÉRCITO DESMENTI-LO:

Deputado Eyder Brasil esclarece desinfecção realizada no aeroporto da capital

POR ASSESSORIA

Parlamentar informou que a operação foi coordenada pelo Exército Brasileiro

O líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Eyder Brasil (PSL), esclarece que a ação realizada de desinfecção e sanitização, ocorrida há uma semana, no Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira, em Porto Velho foi coordenada pelo Exército Brasileiro.

A 17ª Brigada de Infantaria de Selva, em atendimento ao pedido da Infraero, assumiu todas as coordenações da atividade, contando com a participação das seguintes Instituições: ALA6 ( Força Aérea Brasileira – Porto Velho – RO); Capitania Fluvial de Porto Velho (Marinha do Brasil – Porto Velho – RO); 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas (Marinha do Brasil – Manaus – AM); Ifraero; Sesdec (Governo de Rondônia); Polícia Militar de Rondônia (PMRO); e Corpo de Bombeiros Militares de Rondônia (CBMRO).

Embora o deputado Eyder Brasil tenha apresentado, no dia 31 de março, o Projeto de Lei nº 488/2020, que institui o Programa Estadual de Sanitização e Desinfecção no âmbito do estado, a ação realizada no Aeroporto de Porto Velho, não faz parte do seu Projeto de Lei.

Eyder Brasil, relembra que dedicou 21 anos da sua vida ao Exército Brasileiro, instituição que carregará até o último suspiro de vida, sendo o maior referencial, e reitera o respeito com a 17 ª Brigada de Infantaria de Selva, que mais uma vez não poupou esforços no enfrentamento da pandemia do coronavírus.

FONTE: Por Rondoniadinamica

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

