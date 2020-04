EXAME DE PACIENTE DE PIMENTEIRAS COM SUSPEITA DE CORONAVÍRUS COVID-19 DEU NEGATIVO

Boa noticia para os visitantes e públicos em geral da região do Município de Pimenteiras do Oeste/RO. A Secretaria Municipal de Saúde informa que o exame realizado no material da paciente de 59 anos, que apresentava suspeita de ter contraído Covid-19 (coronavírus) deu NEGATIVO, moradora da área rural do Município.

De acordo com informações da Administração Municipal, a paciente estava no Estado de São Paulo e retornou para Pimenteiras. Ela recebe atendimento conforme protocolo do Ministério da Saúde.

Reforçamos que os cuidados com a higiene pessoal e com as fakes News devem ser permanentes durante este período crítico desta onda em que todos estamos expostos.

FONTE E FOTO: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

