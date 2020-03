EX-VEREADOR JORGE DE HOMERO ANUNCIA PRÉ-CANDIDATURA A PREFEITO POR PIMENTEIRAS

PSL deverá ter candidatura própria ao governo municipal nas eleições de Pimenteiras de 2020

O ex-vereador e atual Secretário Municipal de Agricultura Jorge de Homero (PSL) anunciou nesta quarta-feira (11/03) sua pré-candidatura à prefeitura do Município de Pimenteiras do Oeste nas eleições de 2020. Jorge de Homero, que possui experiência na área pública, foi vereador e atua como secretário municipal de Agricultura na gestão do Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT).

A exemplo do que está previsto em todas as cidades do País, há informações também de que em Pimenteiras do Oeste o PSL, provavelmente, terá candidato próprio ao Governo Municipal nas eleições de 2020. Conforme divulgado por Jorge de Homero, está em andamento um movimento local para que o PSL, lance seu candidato a prefeito.

Jorge de Homero fez o comunicado de que está se lançando como pré-candidato a prefeito de Pimenteiras. “Em conversa com a sigla do partido, amigos e com a perda de mandato do prefeito Vino, fui motivado a retornar à política pimenteirense. Então, estou dizendo em primeira mão que sou pré-candidato no município e me deixo à disposição ao meu partido, o PSL, para meu lançamento à prefeito”, afirma Jorge.

FONTE E FOTO: Wilmer G. Borges

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments