EX-PREFEITO DEOCLECIANO DA DISAL CONFIRMA PRÉ-CANDIDATURA À PREFEITO DE CORUMBIARA

Com apoio do deputado estadual Luizinho Goebel (PV), o ex-prefeito Deocleciano se apresenta como pré-candidato de oposição no município

O Ex-prefeito do Município de Corumbiara Deocleciano Ferreira Filho (PP) conhecido como “Deocleciano da Disal” confirmou neste sábado (08/08) sua pré-candidatura a prefeito do município, nas eleições deste ano de 2020. A definição da pré-candidatura deixa Deocleciano da Disal como nome mais forte da oposição no cenário político da cidade até o momento. Ainda trabalhou uma aliança, ele já conta como vice-prefeito o pioneiro do município e agricultor Chico Orlando (PV). Deocleciano afirmou que sua principal meta será a geração de emprego e renda.

Em importante reunião realizado na cidade de Cerejeiras neste sábado, o deputado estadual Luizinho Goebel (PV) oficializa apoio ao pré-candidato a prefeito Deocleciano da Disal e a seu vice-prefeito o agricultor Chico Orlando.

Com a observação das medidas de prevenção a Covid-19 – uso de máscaras, distanciamento entre pessoas e utilização de álcool 70° – o encontro foi intermediado pelo deputado estadual Luizinho Goebel, juntamente com a presença de lideranças políticas locais que confirmaram apoio à pré-candidatura de Deocleciano da Disal à prefeitura.

Todos chegaram ao consenso de que Deocleciano da Disal, numa futura condição de prefeito, estaria mais bem preparado para conduzir os trabalhos do Executivo, fazendo os investimentos certos, prezando pelo equilíbrio das contas públicas e dando continuidade a uma linha de gestão transparente e responsável.

Um dos argumentos usados pelos apoiadores de Deocleciano para defender sua pré-candidatura consiste no fato de que, como um empreendedor de sucesso, ele pode usar suas qualidades de inovação e gestão financeira também em benefício do setor público, colaborando para que o executivo de Corumbiara se torne o mais bem gerido da região.

O pré-candidato já está trabalhando na elaboração do seu Plano de Governo, o que envolve debates e conversas com diversos setores da sociedade. “Proponho para Corumbiara mais saúde, mais educação, mais segurança, e principalmente eu proponho mais geração de emprego e renda. Quero utilizar a nossa experiência para criarmos empregos para o povo, que tanto precisa. Vou incentivar a capacitação e lutar pela instalação de empresas aqui na cidade”, diz Deocleciano.

FONTE E FOTOS: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

