EVENTO SOBRE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL É PROMOVIDO PELO IFRO CAMPUS COLORADO

O Instituto Federal de Rondônia (IFRO), Campus Colorado do Oeste, realizará de 12 a 16 de outubro de 2020 o evento “Expedição Intercâmbio 2020” com o tema “O mundo de portas abertas a você”. Realizado de forma on-line, a ação busca demonstrar os caminhos para realização de intercâmbios acadêmicos e profissionais no exterior.

A participação é gratuita e aberta a acadêmicos, servidores públicos, profissionais do setor privado e público em geral que poderão assistir ao evento e esclarecer suas dúvidas. Organizado pelo Departamento de Extensão (Depex) do campus, o “Expedição Intercâmbio 2020” contará com a presença de empresas que atuam no setor de intercâmbio e representantes de embaixadas de outros países.

O Chefe do Depex, Willian Mota, destaca que essa é uma excelente oportunidade para quem possui intenção de qualificar seu currículo, ter contato com outras culturas e, principalmente, aperfeiçoar outro idioma. “Sabemos que uma experiência internacional agrega muito na vida pessoal e profissional, porém muitas pessoas não sabem por onde começar, elas imaginam ser difícil e com elevado custo financeiro, não sabem quais os países que possibilitam essas modalidades de intercâmbio e quais os documentos necessários. Por isso o ‘Expedição Intercâmbio’ buscou profissionais com experiência no ramo e convidou representantes de alguns países para apresentar as oportunidades de intercâmbios, inclusive com bolsas de estudos”, explicou Willian.

O evento será aberto ao público com transmissão ao vivo. Os links para a transmissão serão disponibilizados na página do evento e os interessados poderão se inscrever para receber as notificações previamente. A página do evento para mais detalhes e inscrição é: https://www.even3.com.br/expedicaointercambio.

FONTE: Coordenação de Comunicação e Eventos

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

