ESCRITÓRIOS DA EMATER DE CEREJEIRAS, CHUPINGUAIA E VILHENA RECEBEM VEÍCULOS APÓS EMENDA DE LUIZINHO GOEBEL

As novas unidades foram entregues aos escritórios de Vilhena, Chupinguaia e Cerejeiras

As cidades de Vilhena, Cerejeiras e Chupinguaia receberam nesta quinta-feira (06 de fevereiro) novos veículos para que os Extensionistas da Associação de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (EMATER) melhor atuem em suas regiões. O recurso foi adquirido por meio de uma emenda parlamentar individual do deputado estadual, Luizinho Goebel PV).

A emenda de R$ 330 mil permitiu a compra dos veículos, sendo eles, caminhonete Hilux (para Vilhena e Chupinguaia) e Strada (para Cerejeiras). Ao total foram três carros destinados à Emater de Rondônia, Estado pelo qual o Deputado Luizinho vem trabalhando e garantindo bons frutos durante seu mandato.

Apesar de não estar presente na entrega das novas unidades, o deputado afirmou que seguirá trabalhando para alcançar ainda mais vitórias para o Cone Sul rondoniense. “Essa é mais uma ação que demonstra nosso compromisso com o setor produtivo”, disse ao garantir que trabalhará nas mais diversas áreas voltadas ao bem estar e crescimento da população.

A Emater de Vilhena, através de suas redes sociais, agradeceu Goebel pelo recurso. “O escritório local da Emater de Vilhena vem agradecer ao Deputado Estadual Luizinho Goebel pela emenda parlamentar aplicada em nosso escritório (…) para que possamos atender com efetividade e precisão nossos produtores rurais do município de Vilhena”.

FONTE E FOTOS: Assessoria de Imprensa

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

