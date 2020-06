ESCOLAS MUNICIPAIS DE CEREJEIRAS SÃO CONTEMPLADAS COM KITS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS

Os Instrumentos foram adquiridos através de emenda parlamentar da deputada federal Jaqueline Cassol (PP)

A Prefeitura Municipal de Cerejeiras/RO; através da Secretaria Municipal de Educação (Semed) conseguiu uma emenda parlamentar da deputada Jaqueline Cassol (PP), para a aquisição de 6 kits de Instrumentos Musicais. A ação foi contemplada no Plano de Ações Articuladas (PAR), que disponibilizou através de emenda parlamentar individual no valor de R$ 109.461,60, provenientes de convênio celebrado entre Fundo de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Ministério da Educação.

São Kits de Instrumentos Musicais que vão fazer parte da educação para a vida das Escola Municipais Mundo da Criança Tiago Panato, Regina Sperfeld Sebold, Maria Helena Barreiros e Irma Dulce. É mais uma alternativa para o ensino da rede municipal além dos conteúdos básicos e dos conhecimentos científicos. A música proporciona a socialização, a convivência e desenvolve novas habilidades.

A Administração Municipal através da Secretaria Municipal de educação, um dos objetivos do projeto de ações articuladas é proporcionar uma perspectiva de futuro diferente da realidade vivida por crianças e jovens cerejeirenses. “Quando se apoia e implementa projetos, nós estamos promovendo uma ação de alcance social e de aproximação dos alunos e da comunidade. A ideia da gestora do Município é de ampliar a abrangência da educação musical, que é uma das propostas do projeto envolvendo crianças e adolescentes”, explica a Secretária de Educação Zenilda Terezinha.

FONTE: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

