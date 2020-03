EQUIPE MÉDICA REALIZA PARTO DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE PIMENTEIRAS

Médico, Enfermeira e técnicos de enfermagem receberam mãe em trabalho de parto e precisaram realizar o procedimento no próprio Hospital de Pequeno Porte

Uma mulher deu à luz no Hospital de Pequeno Porte João Cancio Fernandes Leite, no Município de Pimenteiras do Oeste/RO. Ela buscou atendimento na manhã desta terça-feira (17/03) 10:00 horas e entrou em trabalho de parto efetivo quando estava no hospital. Após uma avaliação criteriosa da equipe médica observou-se que não tinha tempo hábil para chegar ao Hospital Regional de Vilhena, para evitar parto em ambulância médicos e enfermeiras decidiram para realizar o parto as 10:20 da manhã nasceu a RN de sexo feminina, com peso 3.790 gramas com 52 centímetros mãe e filha passam bem com cuidados médicos.

Além do médico participaram diretamente do parto a enfermeira Daniela, técnicos de enfermagem Maycon e Francisca. Como a situação foi de emergência e a gestante não era atendida na unidade, a equipe não tinha nenhuma informação de saúde da paciente.

Segundo o médico durante a faculdade eles são treinados para esse tipo de situação. “O que a gente nunca espera é que isso aconteça fora da maternidade, a Unidade de Saúde embora seja local para prestar atendimento não tem essa estrutura e não é comum acontecer isso”, ressaltou o médico.

FONTE E FOTOS: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

