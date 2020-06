EQUIPE DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA SEDAM INSTALA PLACAS E REALIZA BLITZ EDUCATIVA EM PIMENTEIRAS

A Prefeitura de Pimenteiras nesta manhã, com parceria da equipe de Educação Ambiental da Sedam, realizou instalação de placa na entrada da cidade, conscientizando a população sobre os riscos da fumaça das queimadas para população, neste momento de pandemia, nas palavras do Coordenador da Educação Ambiental da Sedam o Senhor Fábio França, “às Queimadas culturalmente já levam grande parte da nossa população aos postos de saúde por problemas respiratórios e o COVID-19 também, para que os dois não se encontrem e agravem os problemas da população com maior disseminação do Coronavírus Covid-19, a equipe de Fiscalização Ambiental Prevenção vem percorrendo o Estado para orientar a população sobre os riscos e informando que quem realizar Queimadas nesse período será penalizado aos costumes da lei.”.

Continuando com as ações de Fiscalização Ambiental, Prevenção, pela equipe da Educação Ambiental da Sedam, foi realizado nesta manhã de terça-feira (09/06) Blitz Educativa na entrada da cidade de Pimenteiras, voltada a conscientização da população sobre os riscos que a fumaça das queimadas podem ocasionar, com relação ao COVID-19.

O Pit Stop contou com apoio da Polícia Militar, Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente além da Secretaria Municipal de Saúde.

Essas e outras ações fazem parte das estratégias do governo do Estado para reduzir os índices de queimadas e incêndios, buscando assim minimizar as complicações de saúde com relação ao Coronavírus Covid-19.

“ Essas ações têm intuito de reduzir os crimes ambientais com a implementação de novas linhas de caráter preventivo, utilizando a educação ambiental de forma mais ativa, pois o papel do Estado, sobretudo da Sedam, é a busca da sustentabilidade ambiental. Estimulando o crescimento econômico de forma consciente por meio de estratégias e demais atitudes ecologicamente corretas, economicamente viáveis, socialmente justas e culturalmente diversas”, explica o coordenador de educação ambiental da Sedam, Fábio França dos Santos.

FONTE E FOTOS: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

