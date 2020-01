ENERGISA, AGES E PREFEITURA REALIZAM TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM CEREJEIRAS

O Projeto de Iluminação da Energisa/RO., é a substituição de 3.775 lâmpadas LED com uma economia de 40 a 50% para o município

A Prefeitura de Cerejeiras em parceria com a Energisa – R0; através da AGES – Assessoria e Gestão de Energia e Sustentabilidade iniciaram nesta quinta-feira (23/01) no Bairro Eldorado e na sexta-feira (24/01), palestras sobre o Projeto de Eficiência Energética, através de Treinamento de Capacitação, o ganho de energia, economia e qualidade do serviço de iluminação serão realizados em todos os bairros da cidade. Esses são os principais benefícios gerados pelo acordo de Cooperação Técnica celebrado com o município de Cerejeiras e Energisa Rondônia que, por meio de seu Projeto de Eficiência Energética, está implantando no município ações para racionalizar o uso de energia elétrica.

De acordo com o Engenheiro Marcos Santa Maria da AGES. O acordo prevê a execução de projeto e intervenções no sistema de iluminação da cidade com a troca de toda a iluminação das vias públicas do município, utilizando-se lâmpadas LED. O investimento pela Energisa é de aproximadamente de R$ 4 milhões, com previsão de economia de 40 a 50% e a entrega da execução das obras para o dia 30 de março de 2020.

Segundo a Chefa do Executivo Municipal Lisete Marth (PV) e o Secretário de Finanças Valdir Carlos. “A parceria com a Energisa vem fortalecer o Programa Sustentável, que estimula o consumo e a utilização de fontes alternativas de energia, entre outras ações, para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental de nossa cidade de Cerejeiras. O Projeto de Eficiência Energética está permitindo a troca de toda a iluminação nas ruas e avenidas da cidade, ampliando a segurança para a circulação no período noturno. Por tudo isso, estamos muitos felizes e confiantes que esse acordo trará muitos benefícios para a comunidade cerejeirense, melhorando a infraestrutura e promovendo a qualidade de vida da comunidade”, afirmaram.

Participaram do evento a Prefeita Lisete Marth (PV), Secretário da Fazenda Valdir Carlos, vereadores Isair Francisco Baldin (PP), Saulo Siqueira de Souza (PTB), José Ferreira da Silva (PTB), Professor José Carlos Valendorff (MDB) e Valdecir Sapata Jordão (PSB), representantes de cada bairro e a comunidade em geral.

