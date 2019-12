EMPRESÁRIOS DO CONE SUL GARANTEM CONSTRUÇÃO DE USINA DE ETANOL DE MILHO EM CEREJEIRAS

Um grupo de empresários da região do Cone Sul do Estado de Rondônia especificamente dos municípios de Vilhena e Cerejeiras, garantem o interesse da implantação da usina de etanol de milho, a Usina Etanol de Rondônia (UER) que será construído na BR-435 km 5 saída para Pimenteiras em Cerejeiras, que tem forte produção do cereal durante a segunda safra. A ideia é começar com a capacidade para produzir o processamento de milho 1.500 t/Dia e 525.000 t/Ano.

Nesta semana, um dos representantes do grupo Eduardo Garcia, entrou em contato com a Reportagem do Site Hojerondonia.com para informar o novo investimento na cidade de Cerejeiras, o baixo preço do milho e o alto volume de produção são fatores que despertaram o interesse do grupo de empresários.

A primeira Usina de Etanol de Milho de Rondônia vai ser construída em Cerejeiras Cone Sul do Estado a partir de 2020, com a geração de mil quinhentos empregos diretos na execução das obras e mais de duzentos entre empregos diretos e mil indiretos com o início das atividades, em 2020. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (20/12) a prefeita Lisete Marth, pelo representante da UER Eduardo Garcia. Com investimento de aproximadamente R$ 425 milhões, a usina de Cerejeiras foi projetada para produtos e subprodutos etanol 225.000m³, farelo de milho seco (DDGS) 32% 150.000t, óleo bruto de milho 10.000t.

Segundo Eduardo Garcia, foi “Escolhemos Cerejeiras pelo mercado gigante de matéria prima. Estamos trabalhando nos detalhes finais, estamos trabalhando na esfera municipal, estadual para entrarmos realmente com o pé direito e gerarmos emprego e renda para o município, estados e para o país”, frisou Eduardo.

O prazo para implantação do projeto da usina de etanol de milho é de 14 meses.

