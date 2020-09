EMPRESÁRIO QUE GRAVOU PREFEITOS DO INTERIOR CONSEGUE LIBERAR PASSAPORTE E SE AUSENTA DO BRASIL

Prefeita Glaucione pode ter sido vítima de armação planejada por empresário preso em duas operações

Porto Velho, RO – Logo depois da operação envolvendo a prefeita de Cacoal Glaucione Rodrigues (MDB), o empresário Fausto de Oliveira Moura da empresa MFM – Soluções Ambientais e Gestão de Residuos Ltda, que responde por vários crimes, conseguiu a liberação do seu passaporte e atualmente está no exterior, onde vive sua esposa e filhos, apurou reportagem do jornal O OBSERVADOR.

O empresário Fausto de Oliveira Moura, preso nas operações Sitgma e Tríade, nos anos de 2015 e 2016, pode ter armado uma “cama de gato” para a prefeita de Cacoal, Glaucione Rodrigues.

Pessoas próximas a prefeita relataram que recentemente, ela foi procurada pelo empresário que manifestou o interesse em contribuir com a sua campanha à reeleição. Na ocasião, o empresário, Fausto de Oliveira Moura disse que o ritmo de obras e as realizações que a prefeita Glaucione Rodrigues tinha implantado no município era algo que merecia o reconhecimento e todo o apoio necessário.

Pessoas que testemunharam a conversa relataram que o empresário Fausto de Oliveira Moura, a época, afirmou que os recursos doados, seriam simbólicos e demostrava o seu apoio à reeleição da prefeita. A época, o empresário ainda gez questão de afirmar que a doação não tinha nenhuma conexão com o contrato que mantinha com a prefeitura.

De acordo com as declarações das testemunhas, o empresário deixou claro que a doação seria da sua renda pessoal e que não precisava de nenhum favor ou facilitação por parte da prefeita, já que havia vencido uma licitação e que nunca teve problemas com o fluxo de recebimento pelos serviços prestados.

Desde então, o empresário passou a fazer doações de pequenos valores e gravar sorrateiramente esses momentos, como forma de se beneficiar com uma possível delação premiada e obter a liberação do seu passaporte para visitar a família que atualmente vive no exterior.

Fausto Moura sempre demonstrou perfil discreto e fazia questão de se tornar amigo dos prefeitos dos municípios onde mantinha negócios. Isso rendeu a ele o envolvimento e prisão em duas grandes operações realizadas nos últimos anos, em Rondônia.

Em 2016, o Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão de empresário acusado de corrupção no âmbito da operação Sitgma, desencadeada pela Polícia Civil e Ministério Público no município de Vilhena. Mesmo depois de ser colocado em liberdade provisória, o empresário retomou suas atividades e ampliou sua área de atuação para outros municípios.

Pelo que tudo indica ele continuará atuando por intermédio de terceiros. Pois, as informações são de que o empresário que responde por vários crimes, conseguiu sair do Brasil e passará a viver com a família no exterior. A saída do empresário às pressas do Brasil, poderá livra-lo de responder pelos crimes nas duas operações que esteve envolvido.

As acusações que pesam contra a prefeita Glaucione Rodrigues causaram perplexidade entre os moradores de Cacoal. Especialmente entre os técnicos da prefeitura de Cacoal que de forma unanime reconhecem o esforço que a prefeita Glaucione Rodrigues fez para colocar a prefeitura de Cacoal com nota 9,6 no tema transparência da administração municipal. Segundo os técnicos, essa nota é o reconhecimento dos órgãos de controle e fiscalização e colocou o município de Cacoal em 1º lugar no ranking estadual em transparência e anticorrupção.

Entre as principais medidas adotadas pela prefeita Glaucione Rodrigues destaca-se a transmissão ao vivo pela internet de todas as licitações da prefeitura de Cacoal. Para os empresários que participam das licitações e aqueles que mantém contrato com a prefeitura essa iniciativa trouxe mais tranquilidade e transparência para as licitações de todas as modalidades que são realizadas pela administração municipal.











FONTE: O OBSERVADOR

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

