EMPRESÁRIO HENRIQUE DO POSTO LANÇA SEU NOME COMO PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO POR PIMENTEIRAS

O empresário Carlos Henrique Costa Rodrigues, do Posto Brasil Fronteira, conhecido como Henrique do Posto, teve seu nome lançado nesta quinta-feira (12/03) como pré-candidato a prefeito de Pimenteiras do Oeste, visando às eleições de 2020. Teve seu nome divulgado de olho na sucessão do Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT). Um grupo de pessoas acompanhou a primeira reunião realizado na manhã desta quarta-feira (11/03).

O nome de Henrique do Posto vinha sendo lembrado por um grupo de lideranças. Agora foi lançado seu nome. O empresário está filiado ao (PDT) e pode migrar para outra sigla para ser o candidato a prefeito por Pimenteiras. Henrique afirmou que já está em busca de um novo partido. “Realmente estamos no (PDT), mas agora com a fusão estamos avaliando outros nomes para filiar o nosso grupo. Esse é um projeto muito sério”, disse Henrique.

A movimentação na cidade neste período é normal, uma vez que a justiça eleitoral aceita desde as últimas eleições municipais a pré-campanha em que são permitidas diversas ações, menos fazer pedido de voto.

Nos bastidores comenta-se que o prefeito Olvindo Luiz Dondé, não poder ser candidato a reeleição. Outros nomes também são cogitados como do vereador Dôra Cavalcante (PDT), o ex-vereador Jorge de Homero, vice-prefeita Valéria Aparecida Garcia (PP), Carlos Rogério Rodrigues (PV) que já foi vice-prefeito e prefeito por duas vezes e Marcelo Dondé (PDT) ex-secretário municipal de saúde, filho do Prefeito Olvindo Dondé. Como a eleição de 2020 ainda está longe e ao mesmo tempo perto, pode ser que outras pessoas coloquem seus nomes para a disputa eleitoral. Resta saber quem realmente vai ter coragem de ir até o final.

Por enquanto tudo é conversa de bastidores. Pelo sim, pelo não, muitos desses nomes já estão atuando nos bastidores articulando apoio e sentindo o clima político na cidade, inclusive sondando a possibilidade de mudança de partido.

