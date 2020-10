EMPRESÁRIA ENVOLVIDA NO ESQUEMA PARA DESVIAR DINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CABIXI, AMEAÇA INTEGRANTES DA CPI

A ameaça surgiu logo após a imprensa publicar no dia 09 de outubro, uma matéria que apresentava relatórios de CPI montada em Cabixi, pela Câmara dos Vereadores para investigar superfaturamento. Segundo documentos o valor desviado chega perto de R$ 300 mil reais desviados da Secretaria Municipal de Educação.

A empresária envolvida no esquema montado para desviar dinheiro da Secretaria Municipal de Educação, entre os anos de 2013 a 2016, realizou pedido de clemência, tentando parar a comissão que investiga desvios de recursos públicos na pasta, administrada pela gestão do ex-prefeito Izael Dias. As ameaças foram feitas por meio de mensagens pelo aplicativo WhatsApp.

O relatório parcial divulgado pela imprensa, mostrou que 7 dos 9 vereadores assinaram a denúncia encaminhado ao Ministério Público, confirmando a existência de um esquema criminoso na Secretaria de Educação.

Em 2016, após a derrota eleitoral sofrida pelo candidato a prefeito Gilmar Decarli e o candidato a vice-prefeito Everaldo Lino, que era secretário de educação deixou muita gente com insônia, principalmente o ex-prefeito Izael Dias e a empresária Elaine Notáro (dona da empresa envolvida no esquema), uma vez que as ações cometidas por eles logo mais seriam descobertas pela nova gestão.

Segundo apresentado pela comissão, foi afirmado ainda que as fraudes identificadas no processo 1310/2016, foi montada para sanar dívidas de financiamento usado nas campanhas eleitoral, já que o ex-secretário era candidato a vice-prefeito, porém a comissão de investigação identificou fraudes desde os anos de 2013 a 2016 sempre envolvendo a mesma empresa.

A denúncia foi assinada na data de 24 de agosto de 2020 pelos vereadores: Fábio Antônio da Graças, Aparecido Oliveira Fetrin, Michael Assumpção Barroso, Edgar Soliger, Fabio Luz, Milton Antunes da Silva e Donizete Nunes da Silva que aguardam a liberação judicial para comissão a ouvir os envolvidos e levar o relatório final para julgamento em plenário.

Confira os print das MSN enviada pela empresaria.

Desde a instalação da Comissão, a empresária e o ex-prefeito Izael Dias tem tentado desarticular a CPI com tentativas de acordos e por final, ameaças.

Nas primeiras tentativas a empresária se dizia revoltada com a atitude do ex-prefeito Izael reclamando do prejuízo que ele causou em sua empresa, no valor de R$ 196 mil.

Durante a conversa, o membro da comissão questiona o porquê do ex-prefeito não ter pagado o valor do serviço prestado pela empresa de Elaine à prefeitura. Ela responde que o ele não pagou de covarde que era, e confirma ameaças contra Izael.

“Só que agora ele está nas minhas mãos… ele precisa de mim, se eu abrir a boca muita gente dança”

Após ter sido intimada pela CPI para depor, a empresária insistiu em querer conversar pessoalmente com o integrante da Comissão.

Após matéria divulgada pela imprensa em que apresentava as denúncias e ter sido encaminhada ao Ministério Público, a empresária passou a fazer ameaças por mensagens de texto, chamado um dos integrantes para uma conversa e caso ele não fosse, ela faria uma delação.

“Ou conversamos ou vamos para uma delação. E a merda vai para o ventilador”

A suposta delação da empresária poderá confirmar os desvios de aproximadamente R$ 300 mil desviados da Secretaria de educação por meio de superfaturamento de até 81,30%. Além de pagar por serviços não executados, novos documentos e provas serão encaminhados para a justiça.

(Ou conversamos ou a merda vai para o ventilador)

Essa foi a frase que a empresária usou para ameaçar um dos integrantes da CPI.

Confira uma parte da conversa:

Empresaria: preciso falar com você urgente

CPI: porque Izael não te pagou.

Empresaria: de covarde que ele era

Empresaria: é 196,00 mil

CPI: putz, achei que era 80 mil

Empresaria: se eu abrir a boca muita gente dança

Empresaria: preciso falar com você particular pessoalmente de suma interesse

CPI: bom dia minha amiga estou no escritório

Empresaria: ou conversamos ou vamos para uma delação mesmo

Empresaria: ou merda no ventilador vai ser jogada

CPI: conversar sobre isso que escreveu não….

FONTE: WILMER G. BORGES/COM INFORMAÇÕES DE INTEGRANTES DA CPI

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

