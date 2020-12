EMPRESA REALIZA EVENTO COM PRODUTORES RURAIS EM CEREJEIRAS E TRANSMITE PALESTRAS SOBRE GESTÃO RURAL PARA TODO O PAÍS

A VPS realizou a Semana da Gestão Rural, nos dias 02, 03 e 04, em Cerejeiras. O evento foi realizado no Sindicato Rural de Cerejeiras, às 19 horas no horário de Rondônia (20 horas no horário de Brasília).

Na parte da manhã, destas mesmas datas, a equipe do software VPS Gestão Rural faz análises de produção da propriedade para agricultores da região de Cerejeiras que são clientes da empresa. Este atendimento individual, que é um dos diferencias da empresa e que também fez parte da programação da Semana da Gestão Rural.

Nas três noites, o consultor e professor Vinicius Paiva da Silva ministrou palestras para os produtores rurais presentes e para um público que assistia pelo Facebook e YouTube.

A primeira palestra sobre o cálculo adequado dos custos da atividade agrícola. A segunda foi sobre graus de endividamento e a terceira foi sobre softwares de gestão. A transmissão online foi feita pelo Studio Arts, de Colorado do Oeste, com excelente qualidade de imagem, som e transmissão, com câmeras e equipamentos profissionais.

Ao vivo, durante dos três dias de evento, o palestrante respondeu perguntas sobre gestão financeira por software enviadas por produtores do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Rondônia. O consultor também respondeu às dúvidas dos produtores rurais que estavam presencialmente no evento.

O VPS Gestão Rural, desenvolvido pela VPS em parceria com a Alpha Software, é uma ferramenta de gestão financeira focada nas necessidades do agro. Além do sistema, a VPS também oferece uma assessoria, para que o produtor não precise alimentar o software com dados financeiros.

Com este diferencial, o VPS Gestão Rural é o único software do mercado agro em que o produtor não precisa mexer no computador, pois a empresa oferece um consultor para fazer este trabalho para ele. “Nós acreditamos que o produtor veio ao mundo para produzir alimentos, não para mexer com computador. Por isso, fazemos este trabalho para o produtor e o deixamos fazer o que ele sabe fazer”, disse o consultor Vinicius Paiva da Silva no evento.

