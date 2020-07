EMPENHADO RECURSO LIBERADO PELO DEPUTADO ESTADUAL LUIZINHO GOEBEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DE CEREJEIRAS

O parlamentar destaca que esta ação perfaz um total de aproximadamente de 142 km de recuperação das estradas vicinais do município

O Departamento Estadual de estradas de rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER empenhou no dia 17/06/2020, a importância do empenho para dar cobertura a despesa com convênio a ser firmado com à prefeitura municipal, através de emenda parlamentar, no valor de R$ 285 mil destinados para a recuperação de estradas vicinais do município de Cerejeiras. O investimento é de emenda parlamentar individual do deputado estadual Luizinho Goebel (PV) e é voltado para obras de recuperação nas estradas rurais Linha 2 do 3º Eixo para 2º Eixo – 12 km, Linha 1 do 3º Eixo para 2º Eixo – 8 km, Travessão do aeroporto – 4 km, Travessão do Minhoca Linha 3 para Linha 2 – 4,5 km, Travessão do Mirinho Linha 3 para Linha 4 – 4 km, Travessão do Internacional Linha 4 para Linha 5 – 4,5 km, Travessão do Airton Gomes Linha 3 para Linha 5 – 4 km, Travessão da Ventania Linha 3 para Linha 4 – 4 km, Travessão do Joarez Linha 3 para Linha 2 – 4 km, Linha 1 do 3º Eixo para 4º Eixo – 16 km, Linha B do 4º Eixo para 5º Eixo – 54 km e Travessão do seu Jairo Linha 4 para Linha 5 – 4 km.

O deputado Luizinho destaca que esta ação perfaz um total de aproximadamente de 142 km de recuperação de estradas vicinais como patrolamento, cascalhamento, abertura de laterais da área rural do município, além da recuperação de pontes pontilhões e bueiros. Luizinho explica, ainda que. “A região do município de Cerejeiras é densamente povoado e muito produtiva na agricultura e pecuária. Todo esse trabalho teve a participação nossas lideranças, como Elói e a prefeita Lisete Marth (PV)”, destacou Luizinho.

Goebel explicou que, assim como destinou recursos à agricultura, com as suas emendas individuais e de bancada irá atender as demais áreas como educação, saúde, segurança pública e infraestrutura. “Vou continuar trabalhando para atender o maior número possível de municípios no nosso Estado”, disse.

