EMENDA PARLAMENTAR LIBERADO PELO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL GARANTE AQUISIÇÃO DE KITS FANFARRA PARA CEREJEIRAS

A Prefeitura de Cerejeiras terá uma verba de R$ 49.176,oo para investir na compra de instrumentos musicais da Fanfarra

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) conseguiu a liberação de recurso de emenda parlamentar para aquisição de kits de instrumentos para a Fanfarra Guardiões da Pátria do Município de Cerejeiras. A fanfarra Guardiões da Pátria de Cerejeiras, no Cone Sul de Rondônia, foi beneficiada com recurso oriundo de emenda parlamentar do deputado Luizinho Goebel.

Dessa forma, com o recurso individual no valor de R$ 30 mil foi depositado na conta da prefeitura nesta semana e a Prefeitura entra com contrapartida municipal de R$ 19.176,00, totalizando R$ 49.176,00, será possível adquirir instrumentos de percussão para atender à fanfarra municipal, que contribui muitíssimo com a descoberta musical e formação de adolescentes e jovens.

De acordo com o parlamentar, os novos instrumentos ajudarão aos integrantes da fanfarra considerada patrimônio cultural e histórico da cidade a continuarem promovendo atividades em datas específicas, como as comemorações cívicas e apresentações escolares na cidade, bem como nas cidades vizinhas.

“É muito bom poder contribuir com esse projeto social que contribui para a formação musical, profissional e educacional dos alunos”, destacou Goebel.

A Prefeita Lisete Marth (PV), diz que esse investimento será de suma importância para melhorar a qualidade musical dos alunos e seu potencial de transformação de vidas. “A educação musical está presente em uma diversidade de contextos e espaços e um desses espaços de aprendizagem são as bandas e fanfarras. A fanfarra acaba influenciando a vida das pessoas que participam; alguns seguem carreiras em orquestras e demais entidades artísticas”, declara a Prefeita.

