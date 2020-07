EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL GARANTIU CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM PIMENTEIRAS

A construção da Praça do conjunto habitacional está proporcionando mais qualidade de vida e lazer a população pimenteirense

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) libero recurso de emenda parlamentar junto ao governo de Estado, através do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) para construção de uma Praça no Conjunto Habitacional Jardim das Oliveiras na área Urbana no Município de Pimenteiras, Foi destinado o valor de R$ 100 mil e a contrapartida do Município de R$ 7.322,47.

A Prefeitura de Pimenteiras, por meio de emenda parlamentar do deputado Luizinho Goebel, finalizou mais um grande investimento para a população de Pimenteiras. Com o objetivo de proporcionar mais qualidade de vida e lazer aos moradores do Conjunto Habitacional, a nova Praça ganhou acesso para cadeirantes, bancos, iluminação, jardinagem, lixeiras para coleta seletiva, dando um novo visual e facilitando o acesso de todos da comunidade.

Segundo o deputado Luizinho a reivindicação para construção da Praça é da vereadora licenciada Daiana Alfaro de Souza (PV) e do Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT), que destacou a necessidade de uma praça no bairro, atendendo reivindicação dos moradores.

O recurso assegurado e destinado pelo deputado Luizinho, através de emenda individual atende a uma antiga solicitação dos moradores do local. “O benefício foi destinado para a melhoria da qualidade de vida dos moradores, que estão tendo novas opções de lazer. A cidade precisa ter mais opções, que não estejam localizadas, apenas no centro”, destacou o parlamentar.

“Estamos cumprindo com o nosso papel de atender às famílias que necessitam do suporte do poder público. Isso é resultado de um esforço conjunto em prol da população”, finalizou Goebel.

Luizinho Goebel vem trabalhando para promover desenvolvimento para os municípios do Estado. Em Pimenteiras, Goebel já destinou recursos para melhoria da saúde na aquisição de uma ambulância Semi UTI, recursos para aquisição de medicamentos, fábrica de manilhas e bloquetes, asfalto, tubos armcos, construção do muro do cemitério, iluminação de campo de futebol society e para a feira do artesanato e festival de Praia.

