EMENDA LIBERADO PELO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL GARANTE RECAPEAMENTO DA AVENIDA INTEGRAÇÃO NACIONAL DE CEREJEIRAS

Liberação de recurso alocados no valor de R$ 350 mil por meio de emenda parlamentar assegura recapeamento do asfalto no município

O deputado Estadual Luizinho Goebel (PV) anunciou na manhã desta quarta-feira (19-02) em reunião com a Prefeita Lisete Marth (PV), Secretário Municipal de Finanças Valdir Carlos e o Controlador do Município Credinaldo Leite da Silva, a liberação de uma emenda no valor de R$ 350 mil através do governo de Estado junto ao Departamento de Estradas e Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER) para obras de recapeamento de pavimentação asfáltica da Avenida Integração Nacionais até o Cemitério, da esquina do Supermercado Vilcino até o final do asfalto, é uma reivindicação da Prefeita Lisete Marth e a população cerejeirense foi contemplada com benefícios liberado pelo parlamentar.

A Prefeita Lisete Marth disse que “Cerejeiras é um município pequeno e tem muitas necessidades e pouco recurso, por isso contamos com o apoio dos nossos parlamentares da região do Cone Sul do Estado, para nos auxiliar nas atividades necessárias para o bom atendimento à população. Foi feito ao deputado Luizinho Goebel vários pedidos e já estamos tendo retorno de tudo que foi reivindicado. E, agradecemos o deputado pelo apoio”.

“O orçamento do município é apertado com poucos recursos disponíveis para investimentos e por isso precisamos de parcerias. Esse recurso liberado será investido para recuperar o asfalto da Avenida Integração Nacional até no Cemitério municipal proporcionando mais segurança e qualidade de vida para a comunidade”, destaca a Prefeita Lisete.

O deputado Luizinho Goebel disse que a prefeita Lisete Marth reivindicou a emenda para o município. Luizinho está cumprindo sua meta de atender vários municípios do Estado de Rondônia, liberou recurso para atender na recuperação de pavimentação asfáltica da Avenida Integração Nacional do município de Cerejeiras. Proveniente de emenda parlamentar, Goebel garantiu o repasse do recurso na ordem de R$ 350 mil para investir no recapeamento do asfalto urbano da cidade, junto ao Departamento de Estradas e Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), concluiu Luizinho.

FONTE E FOTOS: Wilmer G.Borges

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

