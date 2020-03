EMENDA LIBERADO PELA DEPUTADA ROSANGELA DONADON GARANTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PIMENTEIRAS

Nesta semana o Município de Pimenteiras do Oeste/RO; instalou um moderno equipamento de Ultrasonografia no Hospital de Pequeno Porte, João Cancio Fernandes Leite, adquirido através de uma emenda de R$ 100 mil da deputada estadual Rosangela Donadon (PDT) e a contrapartida do município no valor de R$ 30 mil para a aquisição do moderno aparelho de Ultrassonografia.

A deputada Rosangela visitou nesta segunda-feira (02/03) o município de Pimenteiras e constatou a instalação do aparelho e falou sobre a liberação dos recursos. “A uma procura grande por exames de Ultrassonografia e com a chegada deste aparelho, o município vai poder passar a atender a sua própria demanda, sem depender das cidades vizinhas que acabavam absorvendo estes pedidos. Isso significa mais agilidade no diagnóstico e no inicio do tratamento nos casos mais específicos”, observou Rosangela.

A deputada frisou que todas essas emendas como R$ 100 mil para aquisição do aparelho de Ultrassonografia, R$ 200 mil para aquisição de medicamentos e materiais pensos que foram destinados para atender o hospital municipal, uma ambulância Semi UTI e R$ 80 mil para aquisição de mobílias que foi destinada à creche municipal e foi solicitado pelo vereador Luiz Carlos que vem trabalhando constantemente para o progresso do município. “Os projetos passaram por diversas fases e graças a Deus os valores das emendas foram liberadas e o município adquiriu o equipamento e demais itens necessários para atender os munícipes de Pimenteiras”, disse Rosangela.

Para o vereador Luiz Carlos, que solicitou o equipamento de Ultrassonografia, a população vai começar a perceber a diferença em breve. “O tempo médio para os exames vai ter diminuição. É uma intermediação importante da deputada Rosangela Donadon, que nos ajuda a resolver uma das demandas mais urgentes que temos” comentou Luiz Carlos.

FONTE: Wilmer G. Borges/Da Redação do Hojerondonia

