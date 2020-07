EMENDA LIBERADA PELO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA GARANTE CONSTRUÇÃO DE RAMPA DO PORTO EM PIMENTEIRAS

O deputado estadual Ezequiel Neiva de Carvalho (PTB) conseguiu através do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), o empenho e a liberação de uma emenda no valor de R$ 240 mil, para construção da rampa do porto de acesso ao Rio Guaporé, no Município de Pimenteiras do Oeste/RO. Esse valor de importância que foi empenhado para dar cobertura a despesa com convênio que foi firmado com a prefeitura através de emenda parlamentar individual.

Segundo o deputado Ezequiel Neiva a liberação do recurso é uma reivindicação do vereador Adimilson Megias Leite (PDT) conhecido como “Keki”, do Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) e dos moradores locais que elegeram essa obra como prioridade. A rampa do porto de acesso ai Rio Guaporé oferecerá maior conforto e trafegabilidade para as pessoas que embarcam e desembarcam na cidade. “Espero que a rampa seja construída o mais rápido possível porque ela representa a porta de embarque e desembarque da cidade de Pimenteiras”, disse o parlamentar.

Segundo o Prefeito Olvindo Luiz Dondé disse que o deputado conseguiu a liberação do recurso às vésperas do prazo exigido para a liberação de emendas parlamentares, por conta do período eleitoral, o deputado Ezequiel Neiva conseguiu a liberação de R$ 240 mil para a construção da rampa de acesso ao Rio Guaporé, em Pimenteiras.

A obra era uma antiga solicitação da população porque segundo eles, oferecerá maior conforto e trafegabilidade para as pessoas que embarcam e desembarcam na cidade de Pimenteiras, enfatizou o Prefeito.

FONTE: WILMER G. BORGES

