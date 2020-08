EMENDA DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA GARANTE AQUISIÇÃO DE 600 MANILHAS DE CONCRETO ARMADO PARA ATENDER OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CEREJEIRAS

Manilhas de concreto está beneficiando pequenos produtores rurais através do Programa Porteira Adentro da secretaria municipal de agricultura do município

A Prefeitura do Município de Cerejeiras por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri) adquiriu aproximadamente 600 manilhas de concreto, medindo 60 centímetros, 80 centímetros e de 1 metro de diâmetro, através de emenda parlamentar individual do deputado estadual Ezequiel Neiva de Carvalho (PTB), no valor de R$ 130 mil e a contrapartida do Município no valor de R$18 mil, para atender o Programa de Porteira Adentro, que consiste em melhorar aproximadamente 70 propriedades dos pequenos produtores rurais da região do município.

Atendendo às solicitações dos vereadores Saulo Siqueira de Souza (PTB), José Ferreira da Silva (PTB), conhecido como “Zeca Rolista”, Samuel Carvalho da Silva, conhecido como “Dj Samuka” (PTB), e Valdecir Atílio Kluch (PP), conhecido como “Kiko”, firmou o compromisso e destinou a emenda parlamentar, para a aquisição de manilhas de concreto, que estão sendo utilizados para melhorias das propriedades dos pequenos produtores rurais do município através do “Programa Porteira Adentro”, destacou o parlamentar.

“A substituição de pontes e pontilhões por manilhas estão beneficiando muitas propriedades rurais responsáveis pela produção agrícola do município, ajudando no escoamento dos produtos agrícolas da região” destacou Ezequiel Neiva.

A Secretaria Municipal de Agricultura (Senagri) iniciou a instalação das manilhas de concreto armado nesta sexta-feira (31/07) no travessão do Telê, na Linha 1 e na Linha 4 do 3º Eixo para 2º Eixo.

Segundo o Secretário Municipal de Agricultura Danilo Marth, disse que funcionários da Semagri do município estão trabalhando diariamente para finalizar as instalações dos tubos de concreto armado de 60, 80 e 1 metro de diâmetro, na entrada dos carregadores das propriedades rurais do município. O projeto tem como principal objetivo facilitar o escoamento da produção agrícola do município.

A Prefeita Lisete Marth (PV) foi à Linha 1 no travessão do Telê, onde vistoriou a implantação das manilhas de concreto armado nas entradas de propriedades rurais. A medida, segundo a prefeita, facilita o acesso à moradia, ao mesmo tempo em que evita a erosão das estradas nas épocas chuvosas.

A prefeita Lisete, Secretário da Semagri Danilo, vereadores Saulo Siqueira de Souza, José Ferreira da Silva, conhecido como “Zeca Rolista”, e Valdecir Atílio Kluch (PP), conhecido como “Kiko”, estiveram na manhã de sexta-feira (31/07), acompanhando os trabalhos da equipe da Semagri. “Queremos parabenizar a todos da Semagri pelo belíssimo trabalho, e ao executivo municipal, Lisete Marth, por investir no homem do campo fortalecendo o setor produtivo e ao deputado Ezequiel Neiva por atender ao pedido e beneficiar os nossos agricultores e familiares”, disseram os vereadores.

Fonte: Da Redação do hojerondonia

Fotos: Ligia Aline Corim de Lima

