EM VILHENA, LUIZINHO GOEBEL RECEPCIONA VICE-GOVERNADOR DE RONDÔNIA E NOVO DIRETOR DO DER

Autoridades visitaram obras na cidade e percorreram rodovias estaduais que são de responsabilidade do DER

Nesta quinta-feira, 25, o deputado estadual, Luizinho Goebel (PV) recepcionou em Vilhena o vice-governador de Rondônia, Zé Jodan e o novo-diretor-geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços (DER – RO), Elias Rezende, que vieram acompanhar o andamento de várias obras realizadas na região, conhecer as demandas dos municípios do cone sul e verificar in loco as condições das rodovias que estão sob responsabilidade do órgão estadual.

Nas primeiras horas da manhã, autoridades estaduais e municipais estiveram no aeroporto Brigadeiro Camarão que precisa de várias melhorias na infraestrutura, como a construção de uma nova cerca patrimonial, balizamento na pista, entre outras. Cabe ressaltar que o aeroporto da cidade também atende à demanda dos municípios vizinhos e de municípios do Mato Grosso.

A comitiva também esteve no local onde será realizada as obras de asfalto ligando à empresa Rical Alimentos e à Cooperativa de Transportes Rodoviários (CTR). O projeto de 1.5 km de pavimentação é uma reivindicação dos deputados da região e será concretizado pelo governo de Rondônia, via DER/RO.

Goebel também levou à comitiva até o terreno onde será construída a usina de asfalto que, logo após sua instalação na cidade conhecida como Portal da Amazônia, poderá atender com asfalto usinado os municípios do cone sul para a realização de obras com rapidez e baixo custo. Dessa forma, não haverá mais necessidade de adquirir o material das usinas de Ji-Paraná ou Rolim de Moura, uma vez que Vilhena contará com uma unidade.

RECUPERAÇÃO DA RODOVIA 391

Para verificar a situação da RO-391, a comitiva também percorreu o trecho e constatou que a malha viária desde Chupinguaia até o frigorífico da cidade precisa ser recuperada urgentemente.

“Com essa nova gestão no DER, resultado virão. Hoje estamos recebendo a garantia de que o empenho da equipe será total para recuperar as nossas estradas que são importantes para a população, para o escoamento da produção, para o transporte escolar e para ir e vir das pessoas”, pontuou o parlamentar.

FONTE E FOTOS: Assessoria de imprensa

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

