EM VILHENA, LUIZINHO GOEBEL PRESTIGIA SOLENIDADE DE POSSE E DIPLOMAÇÃO DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES

A cidade de Vilhena agora conta com dez novos Conselheiros Tutelares, eleitos para um período de quatro anos. A solenidade de posse aconteceu na manhã desta sexta-feira, 10 de janeiro, e foi realizada no auditório da prefeitura de Vilhena.

O evento, marcado por reconhecimentos e homenagens, teve a presença do deputado estadual, Luizinho Goebel (PV) que, ao fazer uso da palavra parabenizou os novos membros do Conselho Tutelar, e ainda falou um pouco sobre os desafios que irão enfrentar nessa fase.

“Hoje se inicia uma nova etapa para os eleitos. Parabenizo a cada um pela conquista, desejando-lhes sucesso nesta jornada que não é fácil, mas que com muito trabalho, zelo e responsabilidade irão garantir a proteção de nossas crianças e adolescentes. O papel do Conselheiros dentro da sociedade é de suma importância. Sucesso e um ótimo trabalho!”, destacou Goebel.

Durante o evento, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) homenageou o parlamentar estadual, entre outros, pelo apoio e participação no processo de escolha unificada dos Conselheiros Tutelares.

“Minha gratidão pela homenagem. A direção do Conselho Municipal está de parabéns pelo trabalho sério e comprometido que vem realizando na cidade em prol de nossas crianças e adolescentes”, salientou.

Até o ano passado, Vilhena contava com cinco Conselheiros para atender uma demanda grande de ocorrências. Agora, em 2020, a cidade inicia o ano com implantação da segunda sede e com dez membros aptos para prestar serviços à comunidade de forma ainda mais eficaz.

