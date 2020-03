EM VILHENA, HOMENAGENS MARCAM TROCA DE COMANDO NO CORPO DE BOMBEIROS

Em solenidade militar realizada na tarde de ontem (10), em Vilhena, diversas autoridades foram agraciadas com as medalhas D. Pedro II e Amigo dos Bombeiros, evento que marcou a troca de comando do 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Rondônia.

Na ocasião, o capitão José Joaquim da Silva fez a passagem de comando para o major Luiz Eduardo Oliveira Firmino. A substituição contou com a presença do coronel Genival dos Santos Silva, que esteve representando o comandante geral do Corpo de Bombeiros de Rondônia, coronel Demargli da Costa Farias.

Em frente à tropa, aconteceu a entrega das placas de mérito Amigo dos Bombeiros, em agradecimento aos relevantes serviços prestados pelas autoridades à corporação de Vilhena.

Entre os homenageados, esteve a promotora de justiça, Yara Travalon, o juiz de direito, Adriano Lima, além do assessor técnico do governo no DER, Alexsandro Pereira da Silva.

Foram agraciados ainda com as medalhas D. Pedro II, o major PM Carvalho, comandante geral da Polícia Militar em Vilhena; capitão PM R.Silva, diretor da Escola Tiradentes; e o 2º sargento CB Venon.

Em sua fala, o capitão José Joaquim fez um discurso emocionado, agradecendo colaboradores e amigos, lembrando que, sua missão estava cumprida. “Agradeço a Deus por essa oportunidade de ficar à frente desse comando e aprender a cada dia que passei com todos vocês. Muito obrigado a todos”, finalizou Joaquim diante da tropa perfilada.

Representando o governo do Estado, Alexsandro Pereira, recebeu a placa de Amigo dos Bombeiros.

FONTE E FOTO: Eraldo Erick

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

