EM VILHENA, AUTORIDADES INFORMAM PRIMEIRO CASO SUSPEITO DE CORONAVÍRUS EM JOVEM DE 11 ANOS QUE RETORNOU DOS ESTADOS UNIDOS

O prefeito Eduardo Japonês (PV), reunido com autoridades dos setores de Saúde e Educação, convocou coletiva de imprensa, na manhã deste domingo, 15, para informar o primeiro caso suspeito de Corona Vírus (Covid-19) no município de Vilhena.

De acordo com as autoridades, um adolescente, de 11 anos, que retornou à Vilhena dos Estados Unidos, estaria infetado com o vírus.

Médicos que também participaram da coletiva informaram que o jovem apresenta todos os sinais e sintomas da gripe que tem o vírus. Contudo, garantem que ele está em isolamento.

Devido esta situação, as visitas no Hospital Regional de Vilhena estão canceladas.

Com relação às aulas nas escolas públicas do município, elas continuam normalmente.

O QUE É CORONAVÍRUS (COVID-19)?

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).

Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.

A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU.

COMO O CORONAVÍRUS É TRANSMITIDO?

Por meio de inalação ou contato com gotículas de tosse, espirro, saliva e secreções oculares. Por contato próximo (aperto de mãos, abraço, beijo) com possíveis portadores do vírus. Por contato com objetos ou superfícies contaminadas.

QUAIS SÃO OS SINTOMAS DO CORONA VÍRUS?

Febre, tosse, dificuldade para respirar, coriza, dor de garganta, diarreia.

