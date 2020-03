EM UMA SEMANA, CASOS DE CORONAVÍRUS SOBEM 500% EM RONDÔNIA

Veja a evolução dos casos confirmados no estado

Um dia depois, no sábado (21), a Sesau confirmou dois novos casos no estado. Desta vez, os infectados da Covid-19 estavam em Porto Velho. Já entre terça-feira (24) e quinta-feira (26), a capital rondoniense contabilizou mais três pacientes com o novo coronavírus.

Homens são os mais infectados

Dos seis pacientes infectados com o coronavírus em Rondônia, quatro são homens, com idades variando entre 29 e 45 anos. Os outros dois casos são de mulheres, sendo uma de 31 anos e a outra com 36 anos.

Segundo a Sesau, a paciente de 31 anos, moradora de Porto Velho, não tem histórico de viagem para outro país ou estado com transmissão de Covid-19.

Não há óbito confirmado em Rondônia em decorrência da Covid-19.

Sinal de alerta

Com o crescimento de 500% nos casos de coronavírus em uma semana, especialistas ressaltam que a situação é de alerta em Rondônia. Isso porque o número do estado já é superior ao registrado na Bahia durante os primeiros sete dias após o aparecimento do 1° caso da doença.

No estado da Bahia, que tem 15 milhões de habitantes, o primeiro de Covid-19 foi confirmado em 6 de março. Sete dias depois, em 12 de março, a Bahia tinha três casos positivos da doença (um aumento de 200%).

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia (Cremero) já elaborou uma estimativa/projeção de casos Covid-19 e de infectados em Rondônia para as próximas semanas.

“A epidemia deve se instalar na segunda quinzena de abril, com aproximadamente 5 mil casos, chegando a 500 mil no início de maio. Até meados de maio, toda a população poderá estar apresentando algum sintoma da doença”, estima o Conselho de Medicina em um cenário pessimista.

O pedido diário do secretário Fernando Máximo, da Sesau, é que as pessoas evitem circular sem necessidade pelas ruas de Rondônia. O objetivo é evitar uma propagação do coronavírus pelas cidades.

“Os casos estão aparecendo e isso só reforça nossa necessidade de seguir aquelas recomendações que temos feito, para as pessoas não se aglomerarem em churrasco, festa de aniversário e reuniões em casa. Essas aglomerações fazem com que o vírus se dissemine”, disse Máximo, na noite de quinta-feira.