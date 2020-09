EM SESSÃO VIRTUAL, MINISTROS MAURO CAMPBELL MARQUES E RAUL ARAÚJO TOMAM POSSE NO TSE

Ambos vão representar o Superior Tribunal de Justiça (STJ) na composição da cúpula da Justiça Eleitoral

Os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Mauro Campbell Marques e Raul Araújo tomaram posse nesta terça-feira (1º), em sessão solene virtual, como integrantes efetivo e substituto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), respectivamente.

O presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, deu as boas-vindas aos dois colegas e afirmou ser uma honra poder atravessar a jornada de realizar as Eleições Municipais de 2020 com os dois ministros em sua equipe.

“O ministro Mauro Campbell Marques muito nos honra com sua trajetória, como advogado, procurador de Justiça e, principalmente, por sua atuação proba e talentosa como ministro do STJ”, destacou o presidente do TSE.

Ao cumprimentar o ministro Raul Araújo, Barroso ressaltou que o novo integrante do TSE “há mais de dez anos enriquece o STJ com seu trabalho”, além de ter tido uma longa carreira no Ceará, onde foi procurador-geral do estado.

Perfis

Mauro Campbell Marques ingressou no TSE como membro substituto em agosto de 2018. Agora, assume a vaga deixada pelo ministro Og Fernandes, que deixou a Corte Eleitoral no último mês. Natural de Manaus (AM), Cambpell Marques é ministro do STJ desde junho de 2008.

Raul Araújo nasceu em Fortaleza (CE) e foi empossado no STJ em maio de 2010. Ele atua naquele Tribunal na Corte Especial, na Segunda Seção e na Quarta Turma.

Autoridades

Estiveram presentes à solenidade virtual, além dos ministros da Corte Eleitoral, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro; o vice-presidente da República, Hamilton Mourão; o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli; o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre; o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia; o presidente do STJ, ministro Humberto Martins; e o vice- procurador-geral Eleitoral, Renato Brill de Góes, entre outras autoridades dos Três Poderes.

