EM PRISÃO DOMICILIAR APÓS OPERAÇÃO RECICLAGEM, EX-PREFEITA DE CACOAL AGORA É MULTADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE RONDÔNIA

Porto Velho, RO – A ex-prefeita de Cacoal Glaucione Rodrigues, hoje em prisão domiciliar após a deflagração da Operação Reciclagem, foi multada pelo Tribunal de Contas (TCE/RO).

Também foram multados nos mesmos autos Leandro Soares Chagas, ex-secretário municipal de Meio Ambiente; e Sirlene Vieira de Oliveira, ex-superintendente da SUPEL.

A multa individual é de R$ 8,1 mil.

“[…] uma vez que contribuíram, respectivamente, na condição de Chefe do Poder Executivo Municipal, de Secretário do Meio Ambiente e de Superintendente da SUPEL, para a consumação das irregularidades, consubstanciadas na inabilitação de empresa Arquimedes Isaac de Almeida Serviços – ME sem buscar o saneamento da ilegalidade formal”.

Consequentemente, o trio assinou contrato com a empresa Golden Ambiental e Construções Eireli, “sem que esta possuísse autorização ambiental, ratificando a contratação emergencial, em afronta à Constituição Federal”.



FONTE: Por Rondoniadinamica DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

