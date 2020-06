EM PORTO VELHO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTEIRAS RECEBE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) PARA TRABALHADORES DA SAÚDE

O Secretário Municipal de Saúde Rodrigo Sordi Moreira do Município de Pimenteiras do Oeste/RO; recebeu nesta quarta-feira (17-06) em Porto Velho no Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Rondônia (Cosems/RO), junto ao Ministério da Saúde, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os profissionais de saúde de Pimenteiras que estão na linha de frente do atendimento à pacientes com Coronavírus Covid-19.

Os EPIs, como Máscara Proteção Facial (N95) PFF2 duas caixas com 100 unidades, Touca DNT descartáveis, 20 pacotes com 100 unidades, Álcool em gel 70% etílico hidratado, 10 caixas com 12 unidade, Protetor Ocular uma caixa, Máscara Tripla Cirúrgica duas caixas com 2.000 unidades e Máscara de Proteção Facial, uma caixa com 100 unidades.

De acordo com o Secretário da Semsau, Rodrigo Sordi, embora os quantitativos recebidos não atendam integralmente as necessidades dos serviços, não há falta de EPIs para a equipe assistencial.

Todo material recebido vai ser incorporado aos estoques da Semsau visando uma distribuição mais uniforme. Não está sendo negado material aos serviços de saúde. Eles serão distribuídos com responsabilidade, cuidados e controle para evitar desperdícios e que não falte material quando for preciso, disse Rodrigo Sordi.

O Município de Pimenteiras vem desenvolvendo, ainda, uma campanha interna nas unidades de saúde, com instruções sobre o uso de EPIs, orientando sobre qual material deve ser usado pelo profissional durante o atendimento de pacientes suspeitos ou confirmados, conforme cada ambiente hospitalar.

FONTE: Wilmer G. Borges

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

