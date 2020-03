EM PORTO VELHO, PREFEITO BUSCA LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARA OBRAS IMPORTANTES DE PIMENTEIRAS

Prefeito e vereadores se reuniram com os deputados Luizinho Goebel, Lebrão e Ezequiel Neiva

Com objetivo de buscar recursos de emendas parlamentares e acelerar a liberação de recursos para diversas obras e ações para Pimenteiras, o Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) e os vereadores Euzito de Brito Leite (MDB) e Jesus Reginaldo da Cunha (PDT), cumpriram agente nesta terça-feira (03/03) em Porto Velho. Durante todo o dia eles se reuniram com deputados estaduais e secretários do Estado.

Entre um encontro e outro, Olvindo Dondé recebeu do deputado estadual Lebrão à consolidação do recurso proveniente de emenda firmado com o município de sua autoria no valor de R$ 200 mil junto ao governo de Estado através do Departamento de Estradas e Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), destinados para recuperação de estradas rurais do município.

Na segunda agenda administrativa do dia, com o deputado estadual Luizinho Goebel (PV), Olvindo Dondé solicitou a liberação do recurso para conclusão da obra parada da construção da Praça no Bairro Jardim das Oliveiras emenda do deputado Luizinho Goebel e a liberação do projeto de construção de um Ponto de Táxi. O deputado Luizinho Goebel se colocou à disposição para ajudar o município nas demandas do prefeito e prometeu visitar, em breve, o município.

Também com o deputado estadual Ezequiel Neiva de Carvalho (PTB), tiveram uma audiência no Departamento de Estradas e Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), foi solicitada a liberação de emenda através de convênio para aquisição de tubos armcos para substituição de pontes, bueiros e pontilhões nas estradas rurais.

De acordo com o Prefeito Olvindo Dondé, o foco da gestão da continuidade as obras que estão em andamento. Dondé tenta ainda, junto aos parlamentares, a liberação para outros investimentos nas áreas de desenvolvimento regional, saúde, cultura e turismo, agricultura e segurança pública.

“É muito gratificante o apoio dos parlamentares nos projetos de nossa cidade. Por isso, é importante, mantermos a transparência da aplicação dos recursos e para as futuras realizações no desenvolvimento dos diversos setores. Com a liberação de emendas e convênios, o município consegue custear essas despesas em beneficio da população. Agradecemos aos deputados estaduais que nos receberam e pelo apoio nas emendas que são revertidas em serviços e obras para nossa cidade”, destacou o Prefeito.

FONTE E FOTOS: Wilmer G. Borges/Assessoria de Imprensa

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

