EM PORTO VELHO, PREFEITA LISETE CONSEGUE LIBERAÇÃO DE EMENDA DE R$ 500 MIL PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE INCENDIADA

A Prefeita Lisete Marth (PV) do Município de Cerejeiras/RO; está na Capital de Estado Porto Velho, sendo recebida em audiência na manhã de quarta-feira (19/02), pela deputada estadual Rosangela Donadon (PDT). Na pauta do encontro a prefeita tratou da liberação de recurso de uma emenda de R$ 500 mil para reforma da Unidade de Saúde Anísia Borges do Vale, que ter sido alvo de ataque de vândalos que resultou em um incêndio criminoso parcial que destruiu o Posto de Saúde, a deputada Rosangela Donadon confirmou em audiência com a prefeita Lisete a liberação da emenda parlamentar através do governo de Estado junto a Secretaria Estadual da Saúde.

Segundo a deputada Rosangela, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde do município, o centro de saúde é tipo III que atende os bairros Jardim São Paulo e Anchieta e presta serviços para aproximadamente 3.5 mil pessoas. Em conversa com a prefeita Lisete, Rosangela reiterou seu compromisso com o município de Cerejeiras. “Sou membro da área da saúde por conta da minha formação profissional e estou sempre destinando recursos com o intuito de fortalecer e melhorar constantemente o setor”, disse a parlamentar.

“Sempre recebemos muito carinho da população cerejeirense. Quero deixar meu abraço ao povo de Cerejeiras e dizer que colocamos à disposição do município uma emenda de R$ 500 mil para a obra de reforma da Unidade de Saúde Anísia Borges do Vale. Com certeza de que a prefeita vai realizar a reforma e colocar para funcionar e colocar nos trilhos, nós teremos aqui novas parcerias que ajudarão a cidade”, comentou a deputada Rosangela.

A Prefeita Lisete Marth agradeceu o empenho da deputada Rosangela Donadon na liberação da emenda parlamentar e elogiou a disposição da parlamentar em defender os interesses do município, atendendo às necessidades da população cerejeirense. “Agradeço a sensibilidade da deputada em batalhar para atender às nossas solicitações”.

FONTE E FOTO: Ligia Alini Corim/Da Redação do hojerondonia

