EM PORTO VELHO, PREFEITA LISETE BUSCA ABERTURA DO PARQUE DE CORUMBIARA PARA VISITAS E PESQUISAS

O Parque de Corumbiara (Unidade de Conservação e Proteção Integrada) foi alvo de discussão em audiência da prefeita Lisete Marth (PV) e do vereador José Carlos Valendorff do Município de Cerejeiras, realizada no gabinete do Superintendente Estadual de Turismo (Setur) Gilvan Pereira, juntamente com Thaís Eggers Engenheira Florestal Coordenadora Substituta de Unidades de Conservação e Dárius Augustus, Técnico Ambiental e Turismólogo, nesta quinta-feira (13/02), em Porto Velho.

A Prefeita Lisete Marth, definiu a Unidade de Conservação e Proteção Integrada, o Parque de Corumbiara, como uma ferramenta fantástica do turismo e pesquisas para desenvolver o Município, com a visão de impulsionar as ações com medidas práticas contando com a parceria do governo de Estado através da Superintendência Estadual de Turismo (Setur) que visam melhorar e implantação de empreendimentos turísticos e de pesquisas.

O Superintendente da Setur Gilvan reforçou que o governo do estado também é uma peça fundamental para que o turismo desenvolva alinhando estratégias para impulsionar o turismo e pesquisas, na certeza de que o setor é um importante pilar de desenvolvimento econômico. “O governador Coronel Marcos Rocha tem olhado com muita importância para o setor, e destacando sempre a grande potencia do nosso estado de Rondônia”, disse Gilvan.

O foco principal da Prefeita Lisete é o fortalecimento da cadeia produtiva do turismo e pesquisas do município de Cerejeiras e do Estado de Rondônia e consequentemente, demonstrar a atividade como grande oportunidade de geração de emprego e renda, enfatizou a Prefeita.

