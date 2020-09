EM CONVENÇÃO, PDT OFICIALIZA PRÉ-CANDIDATURA DE MOIZES HERRERA PENHA A VEREADOR POR PIMENTEIRAS

Nesta quarta-feira (16/09) o ex-secretário de saúde Moizes Herrera Penha, participou da convenção do Partido Democrático Trabalhista (PDT), onde oficializou a sua pré-candidatura a vereador de Pimenteiras do Oeste/RO.

Moizes, foi diretor e secretário de saúde do município e vem seguindo os passos de seu pai João Penha que foi vereador na primeira legislatura. Moizes é uma pessoa altruísta, sério, honesto e comprometido. São com essas qualidades que o ex-secretário de saúde se apresenta a população pimenteirense, como pré-candidato a vereador pelo PDT nas eleições municipais deste ano de 2020. Muizes Herrera Penha desenvolveu um trabalho importante quando esteve à frente da Secretaria Municipal de Saúde do Município.

A sua pré-candidatura já é considerada pela sociedade como um nome forte. Moizes já tem recebido muitas manifestações de apoio da população pimenteirense.

FONTE: DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

