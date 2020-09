EM CONVENÇÃO, DEM OFICIALIZA VEREADOR DÔRA COMO CANDIDATO A PREFEITO E JORGE DO HOMERO – PSL COMO VICE-PREFEITO DE PIMENTEIRAS

Em convenção realizada pelo Partido Democratas – DEM homologou a pré-candidatura do vereador Roberto Cavalcante Santos (DEM) conhecido como “Dôra”, à prefeitura do Município de Pimenteiras do Oeste/RO. A convenção do partido foi realizada nesta quarta-feira (16/09).

Além de Dôra, o partido definiu Jorge do Homero (PSL) como pré-candidato a vice-prefeito na chapa.

Dôra disse que é pré-candidato pelo Partido Democratas – DEM e teve seu mandato como vereador marcado pela oposição ao atual prefeito, com fiscalizações da sua gestão. Para finalizar o vereador Dôra, fez um balanço de seu mandato como vereador e assumindo o compromisso de “transformar a política em realidade”.

“Tentamos várias alianças e fizemos várias articulações, limpas e transparentes, sem conchavo político, pensando no desenvolvimento social do município”, disse Dôra.

Neste ano, o calendário das eleições foi adiado por causa da pandemia provocada pelo novo coronavírus: o primeiro turno acontece em 15 de novembro; e o segundo, em 29 de novembro, e Pimenteiras não tem segundo turno, de acordo com a Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

FONTE: DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

