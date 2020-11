EM CEREJEIRAS, GRANDE CARREATA MARCA ENCERRAMENTO DA CAMPANHA ELEITORAL DE LISETE MARTH E JOSÉ CARLOS VALENDORFF

Na noite deste sábado (14/11), foi realizada uma grande carreata, promovida pela prefeita e candidata à reeleição Lisete Marth (PV) e seu vice-prefeito José Carlos Valendorff (PP), do Municipio de Cerejeiras. A comitiva seguiu por diversos bairros deda cidade. Acompanhada do ex-prefeito de Cerejeiras Airton Gomes (PP), do Prefeito de Vilhena Eduardo Japonês (PV) e do deputado estadual Luizinho Goebel (PV), a comitiva foi recebida com alegria, aceno e manifestações de apoio durante todo o trajeto.

Lisete Marth explica que a campanha foram intensificadas nesta última semana, a pedido dos apoiadores e da militância. Para Lisete, isso demonstra a força de seu grupo nesta reta final das eleições.

Com base nesse apelo popular, na carreata desta tarde de sábado, apoiadores e candidatos a vereador levarão, mais uma vez, uma multidão às ruas e Avenidas de Cerejeiras.

A candidata a prefeita Lisete Marth, agradeceu a participação dos cerejeirenses não somente nesta reta final de camapanha eleitoral, mas durante toda a campanha. Segundo ela, o sucesso e a liderança nas pesquisas não seriam possíveis sem o apoio da população, de lideranças e apoiadores em geral. “Agradeço a todos que participaram dessa caminhada até aqui, e reforço o convite para que, juntos, fechemos da melhor forma possível esse belo trabalho”, disse, referindo-se ao evento da carreata.

FONTE E FOTOS: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments