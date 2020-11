EM BRASÍLIA, PREFEITO RECEBE GARANTIA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE ASFALTAMENTO PARA O CRISTO REI

Pavimentação com drenagem irá solucionar alagamentos na avenida Melvin Jones

Os alagamentos na avenida Melvin Jones estão mais perto de acabar. O prefeito Eduardo Japonês, em Brasília, recebeu hoje garantia do general Ubiratan Poty, diretor do programa Calha Norte, da aprovação em breve de projeto avaliado em R$ 2,5 milhões para a pavimentação com drenagem dos entornos do posto de saúde do Cristo Rei, beneficiando o escoamento de águas da principal avenida do bairro.

“O compromisso foi feito e o resultado está a caminho. Em breve teremos a aprovação dos projetos de drenagem para acabar com a inundação da Melvin e, além disso, tratamos aqui sobre mais pavimentação de algumas ruas do Cristo Rei. Recebemos a garantia de que os valores serão depositados assim que o período eleitoral de segundo turno no país acabe. Pedimos a atenção do Calha Norte para que ocorra ainda esse ano, assim poderemos fazer a licitação e iniciar a obra na próxima estiagem”, explica o prefeito Eduardo Japonês.

O projeto engloba asfaltamento, drenagem, calçadas, meio-fio, sarjeta e sinalização em 1.620 metros de uma região crítica, onde alagamentos ocorrem há décadas. Serão 280 metros nas duas vias da avenida Melvin Jones (entre as esquinas da avenida Curitiba e Rua A), além dos seguintes trechos: Rua A (60 m), Rua Vinólia (200 m), avenida Ignez Rosella (270 m), avenida Atílio de Oliveira (270 m), avenida Fiorindo Santini (270 m) e avenida das Magnólias (270 m).

Na reunião de hoje estiveram junto do prefeito Eduardo os secretários municipais de Agricultura, Jair Dornelas, de Obras, Paulinho Coelho, e de Saúde, Afonso Emerick.

Os recursos foram assegurados por três parlamentares: os ex-deputados federais Luiz Cláudio e Marinha Raupp, além do senador Acir Gurgacz. As emendas foram conquistadas com o apoio dos vereadores que intermediaram recursos junto aos parlamentares. O prefeito agradeceu ao empenho de todos neste grande projeto.

O ex-deputado federal Luiz Cláudio, por exemplo, destinou a maior parte do recurso, com R$ 1,274 milhão através de pedidos do vereador França Silva. O senador Acir Gurgacz destinou R$ 686 mil para a obra, através do vereador Rogério Golfetto. Marinha Raupp, ex-deputada federal, participa do projeto com R$ 490 mil, conseguidos para Vilhena pela vereadora Vera da Farmácia, do Cristo Rei.

