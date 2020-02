EM BRASÍLIA, PREFEITA LISETE MARTH REFORÇA LIBERAÇÃO DE RECURSO PARA SAÚDE E INFRAESTRUTURA

Senador Marcos Rogério liberou recursos para atender a Saúde, construção de um barracão com banheiros para o cemitério e aquisição de um caminhão pipa

Em viagem a Brasília feita nesta segunda-feira (04-02), a Prefeita do Município de Cerejeiras/RO; Lisete Marth (PV) está cumprindo uma extensa agenda junto aos senadores e deputado federais da bancada de Rondônia, autarquias e ministérios com a finalidade de destravar projetos e reforçar na liberação de recursos e emendas para áreas cruciais como saúde e infraestrutura entre outras emendas.

Segundo a Prefeita Lisete, em audiência com o senador Marcos Rogério (DEM), na manhã desta segunda-feira (04) conseguiu a liberação de emenda parlamentar de R$ 500 mil junto ao Ministério da Saúde. Trata-se de recurso de R$ 300 mil para ampliação da Unidade de Saúde Dr. Humberto Muniz Barbosa e R$ 200 mil para atender as necessidades do Hospital São Lucas, também foi liberada uma emenda para construção de um barracão com banheiros para ser construído no cemitério municipal e outra emenda para aquisição de um caminhão pipa.

O senador Marcos Rogério (DEM) garantiu, para a prefeita Lisete, por meio de emenda parlamentar junto ao Ministério da Saúde, o valor de R$ 500 mil para investir na ampliação da Unidade de Saúde e atender as necessidades do hospital do município e foi comunicado também a liberação de uma emenda para construção de barracão no cemitério e outra emenda para aquisição de um caminhão pipa. "A saúde é um dos setores que necessitam de uma atenção especial dos governantes. É isso que tenho buscando fazer no mandato. Definir prioridade e trabalhar para que os recursos cheguem efetivamente onde se faz mais necessário", disse o senador.

Os investimentos na saúde e na infraestrutura no município não param.

A prefeita disse também que o apoio dos vereadores foi fundamenta para a liberação do recurso, onde percorreram os gabinetes dos deputados federais e senadores para o encaminhamento de demandas e garantir algumas emendas importantes para Cerejeiras, destacou a prefeita.

FONTE: Ligia Alini Corim/Assessora de Imprensa

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

