EM BRASÍLIA, PREFEITA LISETE MARTH BUSCA RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA DE CEREJEIRAS

Foram reivindicados recursos de emenda parlamentar para infraestrutura urbana e mudança no projeto urbano

A Prefeita do Município de Cerejeiras Lisete Marth (PV) está em Brasília desde o inicio da semana juntamente com o vereador e vice-prefeito eleito José Carlos Valendorff (PP), onde se encontrou com parlamentares e visitou ministérios e repartições com a finalidade de obter recurso para o município.

Com apoio da deputada federal Jaqueline Cassol (PP), a prefeita reuniu-se também com o Secretário Executivo do Ministério do Desenvolvimento Regional, Cláudio Seedelfer, junto ao qual reivindicou recursos para infraestrutura urbana, incluindo pavimentação asfáltica na área urbana do município e mudanças no projeto devido à dificuldade de encontrar empresa especializada para execução desse tipo de projeto com material CBUQ.

Alteração de endereço: Entre a Avenida Integração Nacional e a Avenida Brasil/ rua Deputado Jô Sato para a Rua Canadá- entre a avenida Integração Nacional e rua Amazonas; rua Pernambuco -entre rua Panamá e Avenida Brasil; rua Minas Gerais- entre a rua Nova Zelândia e rua Panamá e rua Fernando de Noronha- entre a rua Nova Zelândia e rua Panamá. O motivo da alteração de endereço da execução do projeto é que a Avenida Integração Nacional é uma das principais vias do Município, sendo uma via comercial que se encontra em péssimas condições, tendo necessidade de reparações com maior brevidade possível.

A Prefeita Lisete disse que apesar do pouco tempo de viagem, as reuniões foram produtivas e os parlamentares e mostraram interessados nas propostas levadas e se comprometeram a ajudar Cerejeiras. Na ocasião foram reivindicados recursos para investimentos em infraestrutura. O recurso será destinado para asfalto urbano, concluiu Lisete.

FONTE: DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

FOTO: ASSESSORIA

