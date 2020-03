EM AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR, PREFEITO E DEPUTADO COBRAM AGILIDADE NA RECUPERAÇÃO DE TAMPA BURACOS DA BR-435

Governador confirmou a liberação da emenda para aquisição de Tubos Armcos e a recuperação da BR-435

Em busca de ações para o desenvolvimento do Município de Pimenteiras, o Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT), esteve juntamente com o deputado estadual Ezequiel Neiva de Carvalho (PTB), em audiência com o governador Coronel Marcos Rocha (PSL). Na reunião foram discutidas iniciativas que promovam a melhoria da qualidade de vida no município e solicitação de investimentos do governo de Estado, na recuperação de tampa buraco da BR-435 do trevo do km 1 até o km 8, a liberação de uma emenda para aquisição de 10 Tubos Armcos que será instalados na Linha 5, 6 e 11 e a recuperação da Linha 11 com patrolamento e cascalhamento e abertura das laterais, que liga ao município de Cabixi de responsabilidade do Departamento de Estrada e Rodagem (DER).

O governador Marcos Rocha garantiu para o Prefeito Olvindo Dondé e para o deputado Ezequiel Neiva, que irá realizar todos os trâmites necessários para a liberação do recurso para a aquisição dos Tubos Armcos e a recuperação do tampa buraco da BR-435, que liga ao município de Cerejeiras.

Segundo o Prefeito Olvindo Luiz Dondé disse que “são ações, melhorias, investimentos e obras estruturantes imprescindíveis que vão contemplar toda nossa região com uma melhor logística de transporte de grãos, segurança aos que transitam pela rodovia e suas travessias”, disse o Prefeito Olvindo Dondé.

Na audiência estiveram o governador de estado Coronel Marcos Rocha, a primeira dama Luana Rocha, o Chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves e o deputado estadual Ezequiel Neiva de Carvalho.

FONTE: Wilmer G. Borges/Da Redação do Hojerondonia

