ELOI RONSANI RECEBE DIPLOMA DE VEREADOR ELEITO POR CEREJEIRAS

Foi realizado a diplomação dos candidatos eleitos no Município de Cerejeiras/RO; que aconteceu na manhã desta sexta-feira (18/12) no auditório de plenário do Fórum Sobral Pinto da Comarca de Cerejeiras, o vereador Eloi Ronsani (PV) recebeu o diploma que foi eleito no dia 15 de novembro de 2020.

Eu e outros 8 vereadores da cidade recebemos oficialmente o diploma das eleições para tomarmos posse dos cargos no dia 1 de janeiro de 2021.

O vereador eleito e diplomado Eloi Ronsani, agradeceu muito a confiança da população de Cerejeiras por essa oportunidade. Vou dar o melhor de mim por nosso Município, podem contar com todo meu trabalho e empenho. Agradeço o apoio e a confiança da população Cerejeirense. Além disso, reforço o compromisso: “Estarei com a Prefeita Lisete cumprindo a nossa responsabilidade. Tenho consciência de que hoje sou vereador de todos! E que Deus possa nos abençoar. Agradeço a todos que de alguma forma contribuíram conosco. E peço a Deus sabedoria para que possamos conduzir o nosso mandato da melhor forma possível”.

